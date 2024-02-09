Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Годовая чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ выросла на 58%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ в 2023 году составила 283 млрд рублей, что на 58% выше данных годичной давности, сообщила компания.

Динамика объясняется ростом доходов от участия в других организациях (336 млрд рублей по сравнению с 365 млн рублей годом ранее), что было частично компенсировано сравнительным эффектом расходов по курсовым разницам.

Выручка за 2023 год повысилась на 5%, составив 877 млрд рублей. Рост был обусловлен ослаблением эффективного курса рубля на 24% за 2023 год, но компенсирован снижением среднемировых цен на отдельные металлы.

Себестоимость за 2023 год увеличилась на 18%, составив 570 млрд рублей, что связано с ростом расходов на приобретение и переработку дополнительных объемов сырья и полуфабрикатов и повышением расходов на ремонт и материалы.

Прибыль до налогообложения выросла на 18%, до 271,5 млрд рублей.

Суммарный отрицательный эффект курсовых разниц в 2023 году составил 262 млрд рублей.

Отчетность "Норникеля" по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только Заполярного филиала компании (без Кольской ГМК и Быстринского ГОКа).

Кольская ГМК Быстринский гок Норникель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Депозитарий Евросоюза Clearstream разблокировал акции Polymetal

"СПБ биржа" выявила собственное несоответствие требованиям первого уровня листинга

"СПБ биржа" выявила собственное несоответствие требованиям первого уровня листинга

Бывший топ-менеджер "Роснано" возглавил "Северную верфь"

Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

В российской гостиничной отрасли увеличивается дефицит кадров

В "Норникеле" отметили, что промежуточные выплаты перекрыли FCF на дивиденды за 2023 год

В "Норникеле" отметили, что промежуточные выплаты перекрыли FCF на дивиденды за 2023 год

Акции "НОВАТЭКа" ускорили снижение после рекомендаций СД по дивидендам

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" за 2023 год составила 463 млрд рублей

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" за 2023 год составила 463 млрд рублей

Российский "Сименс" переименован в "Системс"

Российский "Сименс" переименован в "Системс"

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });