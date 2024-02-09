Годовая чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ выросла на 58%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ в 2023 году составила 283 млрд рублей, что на 58% выше данных годичной давности, сообщила компания.

Динамика объясняется ростом доходов от участия в других организациях (336 млрд рублей по сравнению с 365 млн рублей годом ранее), что было частично компенсировано сравнительным эффектом расходов по курсовым разницам.

Выручка за 2023 год повысилась на 5%, составив 877 млрд рублей. Рост был обусловлен ослаблением эффективного курса рубля на 24% за 2023 год, но компенсирован снижением среднемировых цен на отдельные металлы.

Себестоимость за 2023 год увеличилась на 18%, составив 570 млрд рублей, что связано с ростом расходов на приобретение и переработку дополнительных объемов сырья и полуфабрикатов и повышением расходов на ремонт и материалы.

Прибыль до налогообложения выросла на 18%, до 271,5 млрд рублей.

Суммарный отрицательный эффект курсовых разниц в 2023 году составил 262 млрд рублей.

Отчетность "Норникеля" по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только Заполярного филиала компании (без Кольской ГМК и Быстринского ГОКа).