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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

"Совкомфлот" в I квартале получил 55,5 млн рублей убытка по РСБУ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Совкомфлот" по РСБУ в первом квартале 2024 года составил 55,469 млн рублей по сравнению с чистой прибылью 179,3 млн рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка СКФ выросла на 14,3%, до 28,4 млн рублей.

Прочие доходы СКФ в первом квартале сократились с 6,763 млрд рублей до 2,985 млрд рублей. Прочие расходы составили 3,195 млрд рублей по сравнению с 6,236 млрд рублей в первом квартале 2023 года.

Долгосрочные обязательства компании с начала 2024 года увеличились с 74,1 млрд рублей до 75,7 млрд рублей. Краткосрочные обязательства сократились с 16,3 млрд рублей до 1,6 млрд рублей.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. России принадлежит 82,8%.

Совкомфлот
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