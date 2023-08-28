"Совкомфлот" сократил чистую полугодовую прибыль по РСБУ в 2,4 раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по РСБУ составила 989,5 млн рублей, что в 2,4 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчетности компании.

Выручка СКФ сократилась в 3,7 раза, до 897,4 млн рублей.

Валовая прибыль упала в 3,8 раза, до 851,5 млн рублей, прибыль до налогообложения - в 1,1 раза, до 1,349 млрд рублей.

Прочие доходы СКФ в первом полугодии 2023 года увеличились с 6,697 млрд рублей до 51,156 млрд рублей. Прочие расходы составили 50,232 млрд рублей по сравнению с 7,829 млрд рублей в первом полугодии 2022 года.

Долгосрочные обязательства компании с начала 2023 года подскочили с 24,5 млрд рублей до 68,4 млрд рублей. Краткосрочные обязательства сократились с 27,4 млрд рублей до 11,4 млрд рублей.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. Государству принадлежит 82,8%.