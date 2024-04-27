"Новошип" в I квартале снизил чистую прибыль по РСБУ втрое

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - АО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в январе-марте 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 134,136 млн рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка снизилась в 13,7 раза и составила 37,8 млн рублей.

Себестоимость в первом квартале 2024 года сократилась на 39,7%, до 27,5 млн рублей, валовая прибыль - почти в 46 раз, до 10,3 млн рублей. В результате, убыток от продаж составил 55,6 млн рублей против 392,137 млн рублей прибыли годом ранее.

Вместе с тем, проценты к получению компании в первом квартале выросли почти в 18 раз и достигли 236,158 млн рублей. Прочие доходы уменьшились в 4,5 раза, до 19,9 млн рублей, прочие расходы - увеличились в 1,5 раза, до 18,9 млн рублей.

Прибыль до налогообложения составила 181,521 млн рублей (снижение в 2,6 раза).

Согласно отчетности, дебиторская задолженность компании снизилась с 426,87 млн рублей на 31 декабря 2023 года до 51,355 млн рублей на конец марта 2024 года, кредиторская - с 11,57 млрд рублей до 608,8 млн рублей.

"Новошип" на собственном сайте назван крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море.

В 2023 году пароходство увеличило чистую прибыль по РСБУ в 70 раз по сравнению с показателем 2022 года - до рекордных 12,351 млрд рублей, выручка увеличилась в 13,5 раза, до 12,075 млрд рублей. В прошлом году "Новошип" получил 11,89 млрд рублей в виде дивидендов от дочерних обществ. Возросли также существенно поступления от продажи внеоборотных активов - 223,163 млн рублей.