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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ в I квартале выросла почти в два раза

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Россети" по РСБУ в I квартале 2024 года выросла почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 134,7 млрд руб., говорится в отчете компании.

Основным фактором формирования прибыли стала положительная переоценка котируемых финансовых вложений (акций дочерних компаний) в размере 109,6 млрд руб. Без учета неденежных факторов чистая прибыль составила 25,1 млрд руб., сообщила компания.

Выручка за отчетный период составила 80,2 млрд руб. (+9%).

Себестоимость продаж увеличилась на 6,8%.

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Валовая прибыль составила 31,9 млрд руб. против 28,4 млрд руб. годом ранее.

Заемные средства "Россетей" по итогам января-марта 2024 г. оценивались в 348,7 млрд руб.

На счетах компании на конец марта 2024 г. хранилось 47 млрд руб.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 г. была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.

Россети
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