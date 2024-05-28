Совет директоров "Россетей" рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Россети" рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании невыплату дивидендов за 2023 г., сообщила компания.

"Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Россети" по результатам 2023 года", - такую рекомендацию дал совет.

Совет также утвердил дату годового собрания акционеров - 28 июня в заочном формате. Реестр для участия в нем закроется 3 июня.

Последний раз "Россети" выплачивали дивиденды по итогам 2020 г. в размере 20,5 млрд руб. (51% чистой прибыли по РСБУ).

Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ в 2023 г. составила 320,4 млрд руб. за счет переоценки стоимости акций дочерний компаний. Скорректированная чистая прибыль равнялась 66,9 млрд руб.

В 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать ряд мер для поддержки "Россетей". В частности, речь шла о том, чтобы "предусмотреть отказ" от выплаты дивидендов по итогам 2022-2026 гг.

Гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин в разговоре с журналистами в кулуарах ВЭФ-2023 допускал различные варианты в отношении дивидендов компании.

"Решение было принято (по отмене дивидендов до 2026 г. - ИФ). Но каждый год в зависимости от результатов и планов по инвестиционной программе оно может меняться", - отвечал Рюмин на соответствующий вопрос.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 г. была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.