"Россети" не исключают новых задержаний по делу о хищениях в Дагестане

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Россети Северный Кавказ" в ближайшее время допускает новые задержания сотрудников филиала компании - "Дагэнерго", подозреваемых в причастности к хищениям электроэнергии в Дагестане.

"Новые задержания ожидаются по делу о хищениях в "Дагэнерго". В ближайшее время будет возбуждено еще одно уголовное дело по статье 210 (организация преступного сообщества и участие в нем) УК, которое предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

По словам представителя "Россети Северный Кавказ", часть задержанных ранее работников филиала дают показания на заместителя директора отделения "Энергосбыт" Амирахмеда Зурканаева, арестованного 18 апреля, и других работников "Дагэнерго".

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов.

3 апреля в Дагестане был арестован глава филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев. Его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 2,8 млрд рублей.

Вместе с Мухумаевым на такой же срок арестованы еще 25 человек, большая часть из которых также являются сотрудниками энергокомпании. Проверки в подразделениях "Дагэнерго" продолжаются.

В пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ" ранее заявляли, что компания помогает следствию.