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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Китайская BYD увеличила чистую прибыль в I квартале на 11%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Китайская компания BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале на фоне увеличения поставок электромобилей.

Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в январе-марте повысилась на 11% в годовом выражении и составила 4,57 млрд юаней ($630,7 млн).

Квартальная выручка BYD в январе-марте выросла на 4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 124,94 млрд.

В минувшем квартале китайский автопроизводителей продал 626,263 тыс. автомобилей на новых источниках энергии - на 13% больше, чем годом ранее.

BYD, в четвертом квартале прошлого года обогнавшая Tesla по продажам электромобилей в Китае, также сообщила о росте затрат на НИОКР на 70%, до 10,61 млрд юаней.

Акции BYD подорожали на 0,9% по итогам торгов в Шэньчжэне в понедельник. Стоимость бумаг компании, торгующихся в Гонконге, выросла на 1,7%.

Китай BYD
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