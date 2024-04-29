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Tesla будет сотрудничать с Baidu для вывода на рынок Китая системы "автопилота"

Tesla будет сотрудничать с Baidu для вывода на рынок Китая системы "автопилота"
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская Tesla будет сотрудничать с китайским интернет-гигантом Baidu Inc. для внедрения картографических и навигационных функций в систему помощи водителю Full-Self Driving (FSD, "автопилот") на китайском рынке, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, произведенные в Китае электромобили Tesla успешно прошли тесты на защиту данных. В частности, их проверяли на то, как они собирают "чувствительную персональную информацию" и может ли водитель легко заблокировать этот процесс, говорится в сообщении Китайской ассоциации автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM).

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Машины Tesla было запрещено использовать на китайских военных и ряде других государственных объектов из-за вопросов к сбору данных.

Прохождение тестов поможет смягчить опасения вокруг вывода FSD на китайский рынок, отмечает агентство. Китайские власти сообщили американской компании, что предварительно одобрили этот шаг, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Глава Tesla Илон Маск в воскресенье нанес неанонсированный визит в Китай, чтобы добиться этого одобрения. В частности, он встретился с премьер-министром страны Ли Цяном.

FSD, вопреки своему названию, не делает машины автономными и требует постоянного контроля. В США ее можно купить за $8 тыс. или арендовать за $99 в месяц.

Китай Tesla Baidu
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