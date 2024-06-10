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Автопроизводитель BYD открыл флагманский шоурум в Париже

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Китайская BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), открыла в Париже свой европейский флагманский шоурум, сообщает "Синьхуа".

Он расположен в непосредственной близости от Елисейских полей. Магазин занимает площадь 600 кв. метров и расположен на двух уровнях, сообщила BYD. В нем представлены несколько самых известных моделей компании, включая спортивный седан BYD Seal, компактный городской автомобиль BYD Dolphin и компактный внедорожник BYD ATTO3.

В ближайшее время ассортимент шоурума будет дополнен автомобилем BYD Seal U DM-i - гибридным внедорожником с подключаемым модулем, который впервые выйдет на европейский рынок.

"В будущем в новом флагманском магазине будут представлены и открыты для продажи все доступные на международном рынке модели BYD", - говорится в сообщении компании.

"Развитие BYD отражает научно-технический прогресс, достигнутый Китаем, - заявил посол Китая во Франции Лу Шае, который участвовал в церемонии открытия магазина. - Оно также свидетельствует о твердой приверженности КНР климатическому и переходу на "зеленую" энергию".

Париж BYD Китай Елисейские поля Франция
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