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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Структура Росатома хочет привлечь Fortum к арбитражу по поводу АЭС "Ханхикиви"

Структура Росатома хочет привлечь Fortum к арбитражу по поводу АЭС "Ханхикиви"
Фото: AP/TAСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - RAOS Project Oy (входит в ГК "Росатом") хочет привлечь Fortum и другие стороны к участию в арбитражном разбирательстве относительно проекта АЭС "Ханхикиви" в Финляндии, говорится в отчете финской энергокомпании.

Fortum оспаривает наличие каких-либо контрактных отношений, обязательств или арбитражных соглашений между компанией и RAOS Project Oy. Таким образом, финская компания считает, что арбитражный суд не имеет оснований выносить какие-либо решения в отношении Fortum, отмечается в сообщении.

В своем сообщении Fortum заявляет, что не является стороной оспариваемого соглашения, считает запрос RAOS Project Oy необоснованным и возражает против него.

Структуры "Росатома" и финская Fennovoima участвуют в арбитражном разбирательстве в Международной торговой палате (ICC) в отношении EPC-контракта Fennovoima для проекта АЭС "Ханхикиви", напомнили в Fortum.

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Ранее, в марте 2024 г., гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что на первом этапе арбитраж признал действия финской стороны в отношении проекта необоснованными и политически мотивированными.

В апреле 2022 г. Fennovoima уведомила российских партнеров о расторжении контракта на строительство АЭС "Ханхикиви". Позже гендиректор финской Fennovoima Иоаким Шпехт в интервью Helsingin Sanomat говорил, что компания начала арбитражное разбирательство в отношении "Росатома". Общая сумма требований к "Росатому" составляет около 2 млрд евро, из которых 800 млн евро - это внесенный Fennovoima авансовый платеж в пользу RAOS Project (финская структура "Росатома"). По его словам, "Росатом" еще в начале 2022 г. предупредил финскую сторону о возможных задержках в проекте. Существовал риск переноса проекта на несколько лет. Глава Fennovoima называет это одной из причин, почему Финляндия отказалась от строительства АЭС "Ханхикиви-1".

В свою очередь, "Росатом" сообщал о поданных шести исках.

Ранее структура "Росатома" - "Атомэнергопром" - в своем отчете по МСФО указывала, что "Росатом" намерен вернуть не только затраченные на проект финской АЭС средства, но и компенсировать стоимость акций, принадлежащих ей в финском заказчике - Fennovoima. Общая сумма требований составляет порядка 3 млрд евро.

Fortum Росатом Fennovoima Ханхикиви Финляндия
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