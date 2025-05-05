Структуры "Росатома" подали иск к финским Fortum и Outokumpu на 227,8 млрд руб.

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - АО "ТВЭЛ", АО "Русатом энерго интернешнл" и RAOS Projects Oy (все входят в ГК "Росатом") подали в Арбитражный суд Москвы иск к финским энергохолдингу Fortum и производителю стали Outokumpu на сумму 227,8 млрд руб., говорится в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано 30 апреля. Других подробностей в материалах иска пока не приводится.

"Росатом" подтвердил "Интерфаксу" факт подачи искового заявления в российский суд против Fortum и Outokumpu. Иск касается возмещения убытков, причинённых неправомерным расторжением EPC-контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", нарушения акционерного соглашения, топливного контракта и отказа в возврате займа, сообщили в госкорпорации.

Ранее Fortum и Outokumpu были миноритарными участниками проекта АЭС "Ханхикиви".

RAOS Project Oy уже пытался привлечь Fortum к участию в международном арбитражном разбирательстве относительно проекта АЭС "Ханхикиви" в Финляндии. Сам Fortum отрицал наличие каких-либо контрактных отношений, обязательств или арбитражных соглашений между компанией и RAOS Project. В феврале 2025 г. Международная торговая палата (ICC) в Париже, где идет часть разбирательства, приняла решение не приобщать Fortum к процессу, сообщал финский энергохолдинг.

Весной 2022 г. финская Fennovoima, выступавшая заказчиком в проекте АЭС "Ханхикиви", уведомила "Росатом" о расторжении контракта на строительство электростанции. По словам гендиректора Fennovoima Иоакима Шпехта, "Росатом" еще в начале 2022 г. предупредил финскую сторону о возможных задержках в проекте, существовал риск переноса сроков ввода АЭС на несколько лет. Это и стало одной из причин отказа Финляндии от строительства, говорил Шпехт.

Позже Fennovoima инициировала международный арбитражный спор о возврате российской стороной 1,75 млрд евро аванса на строительство АЭС "Ханхикиви". "Росатом" в ответ подал шесть исков на общую сумму порядка 3 млрд евро с целью вернуть затраченные на проект финской АЭС средства, а также компенсировать стоимость принадлежавших его структурам акций Fennovoima (в конце 2022 г. Fennovoima провела допэмиссию, после которой доля "Росатома" в компании снизилась с 34% до 3%).

В "Росатоме" напомнили, что в декабре 2022 г. Совет по урегулированию споров подтвердил неправомерность расторжения EPC-контракта заказчиком в одностороннем порядке. "Росатом" продолжает работу по защите своих законных интересов и возмещению причиненных убытков в полном объеме, подчеркнули в компании.

Fortum на данный момент уже участвует еще в двух судебных процессах, связанных с РФ. Первый иск был подан к стране с требованием компенсировать инвестиции и стоимость акций "Форвард энерго". Второй касается внутригрупповых займов на сумму около 600 млн евро, выданных российской "дочке".

Fortum был одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В РФ финскому концерну принадлежит 98,23% в ПАО "Форвард энерго" (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в российскую ветроэнергетику. В 2023 г. Fortum принял решение о полном списании российских активов и деконсолидации их в своей отчетности.