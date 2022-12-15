Отказ финской Fennovoima от строительства АЭС "Ханхикиви" признали неправомерным

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) в своем решении подтвердил неправомерность действий финской Fennovoima по расторжению контракта на сооружение АЭС "Ханхикиви-1" (Финляндия) и последовавших за этим заявлений компании об отказе в приемке работ, выполненных компанией RAOS Project Oy (входит в "Росатом") как поставщиком по EPC-контракту, говорится в заявлении ГК "Росатом", опубликованном в официальном телеграм-канале госкорпорации.

DRB - некоммерческая организация, занимающаяся содействием по предотвращению и разрешению споров. Механизм обращения к организации предусмотрен контрактом между Fennovoima и RAOS Project, говорится в официальном издании "Росатома" - "Страна Росатом".

Совет также установил, что незаконное расторжение контракта компанией Fennovoima Oy является существенным нарушением его условий, что дает RAOS Project Oy право требовать взыскания причиненных убытков с Fennovoima Oy. Сумму нанесенного ущерба определят дополнительные разбирательства, сообщил "Росатом".

Госкорпорация намерена продолжать защищать свои интересы до полного удовлетворения своих требований, говорится в заявлении.

Ранее структура "Росатома" "Атомэнергопром" в своем отчете по МСФО указывала, что "Росатом" намерен вернуть не только затраченные на проект финской АЭС "Ханхикиви-1" средства, но и компенсировать стоимость акций, принадлежащих ей в финском заказчике - Fennovoima. "На дату подписания отчетности требований компаний группы на общую сумму около 3 млрд евро находятся на рассмотрении международных арбитражей", - говорилось в отчете "Атомэнергопрома".

В апреле 2022 года Fennovoima уведомила российских партнеров о расторжении контракта на строительство станции. Позже гендиректор финской Fennovoima Иоаким Шпехт в интервью Helsingin Sanomat говорил, что компания начала арбитражное разбирательство в отношении "Росатома". Общая сумма требований к "Росатому" составляет около 2 млрд евро, из которых 800 млн евро - это внесенный Fennovoima авансовый платеж в пользу RAOS Project (финская структура "Росатома"). По его словам, "Росатом" еще в начале 2022 года предупредил финскую сторону о возможных задержках в проекте. Существовал риск переноса проекта на несколько лет. Глава Fennovoima называет это одной из причин, почему Финляндия отказалась от строительства АЭС "Ханхикиви-1".

В свою очередь, "Росатом" сообщал о поданных шести исках.

В опубликованному в четверг заявлении "Росатом" отмечает, что решение о разрыве контракта пришлось на момент, когда проект демонстрировал существенный прогресс: еще в начале 2022 года представителями компании Fennovoima Oy были сделаны публичные заявления, что процесс лицензирования находился "на финишной прямой", передачу лицензионной документации финскому регулятору для оценки возможности выдачи строительной лицензии планировалось завершить в ближайшие месяцы; параллельно на площадке сооружения активно велись работы для обеспечения готовности к началу полномасштабного строительства.