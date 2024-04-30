Глава Paramount Боб Бэкиш уходит в отставку

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Paramount Global официально объявила об отставке главного исполнительного директора Боба Бэкиша.

Накануне об уходе гендиректора написали СМИ со ссылкой на источники. По словам источников, он выступал против слияния компании со Skydance Media.

Обязанности CEO будут поделены между тремя топ-менеджерами: Джорджем Чиксом, президентом телеканала CBS; Крисом Маккарти, главой Showtime/MTV Entertainment Studios; и Брайаном Роббинсом, руководителем киностудии Paramount Pictures и детского канала Nickelodeon.

Бэкиш занимал пост главы Paramount с 2019 года, когда она была сформирована в результате слияния Viacom и CBS. До этого он с 2016 года возглавлял Viacom. Его общий опыт работы в двух компаниях превышает 20 лет.

Также компания опубликовала свои финансовые показатели за первый квартал.

Чистый убыток Paramount в январе-марте составил $544 млн, или 87 центов в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $1,12 млрд, или $1,74 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Без учета единовременных факторов компания получила прибыль в размере 62 центов на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики ожидали показатель на уровне 35 центов.

Выручка повысилась до $7,69 млрд с $7,27 млрд и оказалась чуть хуже прогноза, предусматривавшего выручку на уровне $7,73 млрд.

Выручка стримингового сервиса Paramount+ подскочила на 51%, число подписчиков превысило 71 млн человек. Доходы от рекламы увеличились на 17%.

Акции Paramount подорожали на 2,8% на торгах в понедельник и повысились еще на 0,4% на дополнительной сессии. С начала года капитализация компании упала на 17%, до $8,54 млрд.