Под санкции США попала ГДК "Баимская", принадлежащая акционерам KAZ Minerals

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - ГДК "Баимская", готовящаяся к освоению крупного золото-медного месторождения на Чукотке, включена в SDN List, сообщил OFAC.

ГДК "Баимская" принадлежит лицензия на добычу металлов в пределах Баимской площади, включающей месторождение медно-порфировых руд Песчанка в Чукотском АО.

Компания была приобретена казахстанской KAZ Minerals у Aristus Holdings Романа Абрамовича и Александра Абрамова в 2018 году. Сумма сделки составила $900 млн деньгами и акциями. В июле 2023 года ГДК "Баимская" была приобретена компанией Trianon Limited, принадлежащей основным акционерам KAZ Minerals Владимиру Киму и Олегу Новачуку. "После завершения этой сделки KAZ Minerals больше не осуществляет деятельность в России", - сообщал казахский производитель.

Капвложения в проект освоения Баимской площади оценивались в сумму около $8,5 млрд. Предполагалось, что мощность по переработке руды составит 70 млн тонн в год, а среднегодовое производство меди - 300 тыс. тонн, золота - 490 тыс. унций в течение первых десяти полных лет эксплуатации. Запуск Баимского ГОКа и ввод в эксплуатацию плавучей АЭС, которая должна обеспечить его энергией, уже был перенесен на год. Это произойдет, как планируется, в 2028 году.

KAZ Minerals - один из ведущих производителей меди в Казахстане, производит также цинк, серебро и золото в качестве попутной продукции.