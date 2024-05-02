Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле снизился до 54,3 пункта

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2024 года составил 54,3 пункта, опустившись с мартовских рекордных 55,7 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на сохранение хороших операционных условий в секторе в начале второго квартала.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Темпы роста производства в апреле замедлились с марта, однако стали вторыми по скорости с января 2017 года. Приток новых заказов продолжал расти на фоне приобретения новых клиентов и успешных маркетинговые кампаний. Хотя темпы роста новых заказов оказались самыми медленными за три месяца, в целом они были устойчивыми в контексте исторических данных.

Росту заказов в основном способствовал внутренний спрос, объемы новых экспортных заказов упали пятый раз за шесть месяцев в свете сложных условий спроса за рубежом.

Увеличение притока новых заказов побудило компании активнее нанимать работников: их численность росла третий месяц подряд в апреле. Темпы создания рабочих мест замедлились по сравнению с мартом, но, тем не менее, были среди сильнейших за более чем 23 года. При этом объемы незавершенных заказов увеличивались: темы их роста оказались самыми быстрыми с июля 2017 года, поскольку мощности были сильно загружены.

Как говорится в обзоре, задержки со стороны поставщиков и проблемы с логистикой привели к более резкому росту производственных затрат компаний в апреле: респонденты отмечали увеличение транспортных издержек и повысившуюся стоимость сырья.

Несмотря на это, благодаря гибкому спросу компании смогли перенести свои издержки на клиентов: отпускные цены поднялись в прошлом месяце. Темы инфляции отпускных цен были выше мартовских, тем не менее, они стали вторыми самыми медленными с июня прошлого года. Закупочная активность в секторе выросла: компании старались пополнять запасы на фоне возросших новых заказов.

Ожидания сектора относительно перспектив производства на ближайшие 12 месяцев были позитивны, хотя и стали самыми слабыми за три месяца. Оптимизм подкреплялся разработкой нового ассортимента продукции и надеждами на более сильный клиентский спрос.