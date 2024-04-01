Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте поднялся до 55,7 пункта

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте 2024 года составил 55,7 пункта, поднявшись с февральских 54,7 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​али на самое резкое улучшение операционных условий в секторе с августа 2006 года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

В марте было отмечено ускорение роста новых заказов: этому, по словам опрошенных компаний, способствовали сильный спрос, успешные маркетинговые кампании и приобретение новых клиентов. Темпы роста новых заказов стали самыми быстрыми с января 2008 года. Объемы производства росли самыми быстрыми темпами с января 2017 года.

Вклад в общее увеличение числа новых продаж внес возобновившийся рост новых экспортных заказов: пусть и незначительный, этот рост положил конец четырехмесячному периоду спада и стал с‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​амым быстрым с августа прошлого года.

Возросшие производственные потребности подтолкнули компании к увеличению количества работников в конце первого квартала. Темпы создания рабочих мест ускорились до самых резких с ноября 2000 года. При этом объемы незавершенных заказов выросли впервые за пять месяцев в свете давления на мощности из-за заметного расширения новых заказов.

Темпы инфляции издержек в марте замедлились до вторых самых низких за год (несмотря на ухудшение показателей поставщиков и транспортные задержки).

Компании продолжили переносить свои издержки на клиентов, однако темпы инфляции отпускных цен замедлились в прошлом месяце. Скорость роста отпускных цен была самой медленной с июня 2023 года.

Деловая уверенность в секторе относительно перспектив производства на ближайшие 12 месяцев возросла. Степень оптимизма оказалась самой высокой за пять лет. Компании обращали внимание на планируемые инвестиции в новые производственные линейки и оборудование.