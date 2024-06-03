Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в мае поднялся до 54,4 пункта

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в мае 2024 года составил 54,4 пункта, поднявшись с апрельских 54,3 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на значительное улучшение операционных условий в секторе.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в отчете, выпуск в секторе рос более быстрыми темпами в мае, рост производства стал вторым по темпам с января 2017 года. Увеличение объемов производства участники опроса связывали с хорошими условия спроса и динамикой показателя новых заказов, который, в свою очередь, продолжал расти исторически высокими темпами. Скачок в новых заказах был связан с увеличением расходов на рекламу, приобретением новых клиентов и устойчивым спросом. Новые экспортные заказы сокращались шестой раз за последние семь месяцев.

Сильный клиентский спрос побудил фирмы активизировать свою деятельность по найму сотрудников. Темпы создания рабочих мест ускорились до самых высоких за последние двадцать шесть с половиной лет. Число работников росло в свете подъема новых заказов и увеличившихся объемов незавершенных работ.

Темпы инфляции издержек в мае ускорились, став самыми резкими с декабря 2023 года: компании отмечали увеличение затрат на транспортировку и поставщиков. На этом фоне в прошлом месяце продолжили свой рост и отпускные цены. Темп инфляции отпускных цен стали самыми быстрыми за четыре месяца. Закупочная активность компаний для восполнения запасов резко возросла.

Индикатор деловой уверенности компаний в мае упал до девятимесячного минимума. Тем не менее, уровень оптимизма участников опроса по-прежнему сигнализировал об исторически высоких ожиданиях относительно перспектив производства. Позитивные настроения были связаны с надеждами на дальнейшее приобретение новых клиентов и улучшение условий спроса.