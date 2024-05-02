Прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank International в I кв. выросла на 8%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль российского бизнеса австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в I квартале выросла на 8% год к году, до 326 млн евро, следует из отчетности RBI.

Чистый процентный доход бизнеса в РФ сократился на 2% и составил 368 млн евро. При этом чистые комиссионные доходы показали снижение в 2,4 раза (или на 288 млн евро), до 208 млн евро. Как говорится в отчетности, это связано со снижением объемов валютных операций в условиях лимитов на транзакции.

Расходы на резервы сократились до 22 млн евро с 280 млн евро в первом квартале 2023 года.

Кредитный портфель в России за квартал сократился на 177 млн евро, или на 3%, до 5,8 млрд евро на фоне сжатия ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов.

Средства клиентов снизились с начала года на 1,7%, до 14,4 млрд евро.

Объем активов RBI, находящихся на счетах "С", на конец марта вырос до 531 млн евро с 500 млн евро по итогам 2023 года.

В апреле Европейский центральный банк (ЕЦБ) направил RBI требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в России. Согласно действующим сейчас рекомендациям, кредитный портфель в России должен существенно сократиться к 2026 году - на 65% к уровню третьего квартала 2023 года (тогда он составлял 6,3 млрд евро), также должен значительно снизиться объем платежей, идущих из РФ. Группа отмечала, что с февраля 2022 года предпринял существенные шаги по сокращению рисков, связанных с владением Райффайзенбанком.

Требования ЕЦБ выходят далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению бизнеса в России и могут отрицательно повлиять на варианты продажи Райффайзенбанка, говорилось в заявлении австрийской группы.

В отчетности группа подтвердила, что продолжает активно работать над продажей или выделением российского дочернего банка. Однако оба варианта требуют многочисленных согласований со стороны различных российских и европейских органов власти, а также центральных банков этих стран. Группа отмечает, что "этот процесс не полностью находится в руках RBI", поэтому сложно сделать реалистичный прогноз о сроках завершения деконсолидации. По оценке группы, ее запасы капитала могли бы полностью покрыть расходы даже в случае полной деконсолидации российского банка по нулевой балансовой стоимости.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании.