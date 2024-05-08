RBI продолжит работать над деконсолидацией Райффайзенбанка

От планов купить долю в строительном концерне Strabag группа отказалась

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Raiffeisen Bank International AG отказался от планов покупки доли в австрийском строительном концерне Strabag SE, и, независимо от этого, RBI продолжит работать над деконсолидацией российского подразделения, сообщила пресс-служба группы.

Что касается приобретения доли в Strabag, менеджмент RBI решил не рассматривать это предложение.

"В ходе недавних контактов с соответствующими органами власти RBI не смог получить необходимое одобрение для продолжения этой операции. Из соображений осторожности банк решил отказаться от сделки", - заявила группа.

Комментируя деконсолидацию российского бизнеса, RBI подчеркивает, что с февраля 2022 года банк значительно сократил деятельность в России и принял широкие меры по снижению рисков, связанных с санкциями и требованиями комплаенс.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. Группа планирует деконсолидировать российское подразделение, в том числе за счет его продажи.

В апреле Европейский центральный банк потребовал от RBI ускорить сворачивание бизнеса в России. Согласно действующим сейчас рекомендациям, кредитный портфель в России должен существенно сократиться к 2026 году - на 65% к уровню третьего квартала 2023 года (тогда он составлял 6,3 млрд евро), также должен значительно снизиться объем платежей, идущих из РФ. Группа отмечала, что с февраля 2022 года предпринял существенные шаги по сокращению рисков, связанных с владением Райффайзенбанком.

Требования ЕЦБ выходят далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению бизнеса в России и могут отрицательно повлиять на варианты продажи Райффайзенбанка, отмечала австрийская группа.

В отчетности за первый квартал в начале мая группа подтвердила, что продолжает активно работать над продажей или выделением российского дочернего банка. Однако оба варианта требуют многочисленных согласований со стороны различных российских и европейских органов власти, а также центральных банков этих стран. Группа отмечает, что "этот процесс не полностью находится в руках RBI", поэтому сложно сделать реалистичный прогноз о сроках завершения деконсолидации. По оценке группы, ее запасы капитала могли бы полностью покрыть расходы даже в случае полной деконсолидации российского банка по нулевой балансовой стоимости.

RBI в декабре заявила о намерении выкупить долю в австрийском строительном концерне Strabag SE через российский Райффайзенбанк. Предполагалось, что он приобретет 27,78% капитала компании у МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед" (редомицилированная в калининградский САР Rasperia Trading Ltd) за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag его холдинговой компании - RBI, в виде дивидендов.