Цены на уран превысили $90 за фунт

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Цены на уран превысили $90 за фунт, это максимум более чем за семь недель, сообщило Trading Economic..

Сенат Конгресса США проголосовал за закон о запрете импорта обогащенного урана из России. Закон поступил на подпись президенту. Если Джо Байден его подпишет, то западные компании столкнутся с дополнительной нагрузкой на перерабатывающие и обогатительные мощности. Как напоминает издание, эти изменения накладываются на уже существовавшее на рынке снижение объемов из Канады и Казахстана в прошлом году.

Как сообщал ранее Bloomberg, закон о запрете импорта урана из России, одобренный единогласно, запрещает импорт российского урана через 90 дней после вступления в силу, но допускает временные исключения до января 2028 года. Белый дом призывал к "долгосрочному запрету" на российский импорт, который необходим для того, чтобы высвободить около $2,7 млрд для поддержки отечественной урановой промышленности, выделенных Конгрессом ранее в этом году, при условии соблюдения ограничений на импорт российского урана.

"Это является приоритетом национальной безопасности, поскольку зависимость от российских источников урана создает риск для экономики США и гражданской атомной промышленности, которая еще больше пострадала из-за операции России на Украине, - говорилось в заявлении Белого дома. - Без принятия мер Россия продолжит удерживать свои позиции на мировом рынке урана в ущерб союзникам и партнерам США".

По данным Минэнерго США, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого в более чем 90 коммерческих реакторов США, что делает ее иностранным поставщиком номер 1. Эти продажи приносят России, по оценкам, $1 млрд в год, но замена этих поставок может оказаться сложной задачей и может привести к удорожанию обогащенного урана примерно на 20%, сообщал Bloomberg.