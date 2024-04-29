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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Минфин США продлил разрешение на связанные с энергетикой операции с банками РФ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Генеральная лицензия, которая позволяет совершать с попавшими под американские санкции российскими структурами операции по финансированию энергетики, вновь продлена, теперь - до 1 ноября 2024 года, следует из сообщения на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Срок действующей лицензии OFAC истекал 1 мая. Она разрешает операции по финансированию энергетики со Сбербанком, ВТБ, банком "Открытие", Альфа-банком, Росбанком, банком "Зенит", банком "Санкт-Петербург", Совкомбанком или их дочерними структурами, а также с ВЭБом и ЦБ РФ.

В понятие "энергетика" в целях данной лицензии включаются как добыча, транспортировка, сжижение нефти или газа, так и производство других источников энергии, в том числе угля, урана и ВИЭ.

Альфа-банк ВТБ ВЭБ Зенит Сбербанк Совкомбанк США
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