В Кремле заявили, что запрет импорта урана из РФ в США некритичен для России

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Запрет на импорт российского урана в США – это недобросовестная конкуренция, но для российской атомной отрасли такое решение Вашингтона не является критичным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не критично для российской атомной отрасли. Американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене, и, как только им становится тяжело конкурировать, они не гнушаются ничем, включая меры, которые, собственно, извращают, искажают и бьют по всем нормам и принципам международной торговли", - сказал Песков журналистам во вторник. Так он прокомментировал закон, подписанный президентом США Джо Байденом о запрете импорта российского урана в США, и ответил на вопрос, не критичен ли такой запрет для России.

Песков добавил: "Это не что иное, как недобросовестная конкуренция и продолжение вот этой ничем не прикрытой, не завуалированной линии американцев".

Атомная отрасль России – одна из передовых в мире, подчеркнул Песков, и чрезвычайно конкурентоспособна. "Мы будем продолжать развивать эту отрасль", - подчеркнул пресс-секретарь президента.