Hershey увеличила чистую прибыль в I квартале на 36%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель шоколада Hershey Co. увеличил чистую прибыль в первом квартале на 36%, выручку - на 9%.

Чистая прибыль компании в январе-марте 2024 года составила $797,5 млн, или $3,89 в расчете на акцию, против $587,2 млн, или $2,85 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,07 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,76 на акцию.

Квартальная выручка Hershey увеличилась до $3,25 млрд против $2,99 млрд годом ранее. Средний прогноз экспертов для этого показателя составлял $3,11 млрд.

Продажи кондитерских изделий в Северной Америке увеличились на 10,4%, соленых снеков - на 1,9%. Продажи за пределами этого региона выросли на 1,8%.

Компания сохранила прежний прогноз, согласно которому, в 2024 году темпы роста ее выручки составят 2-3%, а показатели чистой и скорректированной прибыли останутся на уровне предыдущего года.