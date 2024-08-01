Hershey во II квартале сократил чистую прибыль в 2,2 раза

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель шоколада Hershey Co. во втором квартале резко сократил чистую прибыль и выручку, а также ухудшил годовые прогнозы.

Чистая прибыль компании в апреле-июне 2024 года понизилась до $2,075 млрд с $2,49 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,3 млрд.

Чистая прибыль компании упала до $180,9 млн, или $0,89 в расчете на акцию, c $407 млн, или $1,98 на акцию, во втором квартале прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $1,27 на акцию при прогнозе в $1,44 на бумагу.

Теперь Hershey ожидает снижения выручки по итогам 2024 года на 2%, тогда как ранее ожидался рост на 2-3%. Прибыль на акцию, согласно новому прогнозу, сократится на 1-3%, до этого прогнозировалось, что показатель останется на уровне прошлого года.