Акционеры "Уральских авиалиний" утвердили дивиденды за 2023 год

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Акционеры авиакомпании "Уральские авиалинии" на годовом собрании приняли решение направить из чистой прибыли прошлого года 6,861 млрд рублей на выплату дивидендов, 10,245 млрд рублей - в фонд накопления, говорится в сообщении компании.

Всего по итогам 2023 года авиакомпания получила 17,106 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Таким образом, на дивиденды будет направлено 40,1%, в фонд накопления - 59,9%.

Также акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, избрали членов совета директоров и ревизионной комиссии и рассмотрели другие стандартные вопросы.

"Уральские авиалинии" не раскрывали, выплачивали ли они дивиденды по итогам 2022 и 2021 годов.

За 2020 год авиакомпания дивиденды не начисляла из-за убытка. По итогам 2019 и 2018 годов дивиденды не выплачивались, несмотря на чистую прибыль, которая была направлена в фонд накопления. По итогам 2017 года на дивиденды было направлено 1,595 млрд рублей.

Уставный капитал авиакомпании разделен на 159,563 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая. Согласно списку аффилированных лиц "Уральских авиалиний" на 31 марта 2021 года, основным акционером авиакомпании являлся ее гендиректор Сергей Скуратов. В последние годы данные об акционерах в открытом доступе отсутствуют.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.