Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

Акционеры "Уральских авиалиний" утвердили дивиденды за 2023 год

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Акционеры авиакомпании "Уральские авиалинии" на годовом собрании приняли решение направить из чистой прибыли прошлого года 6,861 млрд рублей на выплату дивидендов, 10,245 млрд рублей - в фонд накопления, говорится в сообщении компании.

Всего по итогам 2023 года авиакомпания получила 17,106 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Таким образом, на дивиденды будет направлено 40,1%, в фонд накопления - 59,9%.

Также акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, избрали членов совета директоров и ревизионной комиссии и рассмотрели другие стандартные вопросы.

"Уральские авиалинии" не раскрывали, выплачивали ли они дивиденды по итогам 2022 и 2021 годов.

За 2020 год авиакомпания дивиденды не начисляла из-за убытка. По итогам 2019 и 2018 годов дивиденды не выплачивались, несмотря на чистую прибыль, которая была направлена в фонд накопления. По итогам 2017 года на дивиденды было направлено 1,595 млрд рублей.

Уставный капитал авиакомпании разделен на 159,563 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая. Согласно списку аффилированных лиц "Уральских авиалиний" на 31 марта 2021 года, основным акционером авиакомпании являлся ее гендиректор Сергей Скуратов. В последние годы данные об акционерах в открытом доступе отсутствуют.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.

Уральские авиалинии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль в среду укрепился в паре с юанем при подготовке к единому дню уплаты налогов

Росстат отметил снижение цен производителей на бензин в мае впервые с начала года

Росстат отметил снижение цен производителей на бензин в мае впервые с начала года

Снижение цен на яйца с 18 по 24 июня замедлилось до 1,1%

РФ в январе-апреле увеличила экспорт колбасы на 21% почти до 15 тыс. т

РФ в январе-апреле увеличила экспорт колбасы на 21% почти до 15 тыс. т

Продажи De Beers в пятом цикле снизились на 31% год к году

Продажи De Beers в пятом цикле снизились на 31% год к году

"Газпром" проработает организацию поставок российского газа в Иран

ВС РФ отменил решения судов о взыскании в пользу РФ акций электрозавода "Исеть"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });