ЦБ рекомендовал банкам сообщать ФССП о порядке списания средств с высокорисковых клиентов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рекомендовал банкам в течение трех дней сообщать ФССП или судебному приставу-исполнителю, вынесшим постановление о взыскании денежных средств с высокорискового клиента, о возможности списания средств с его счета только после исключения такого клиента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), документ опубликован на сайте регулятора.

Рекомендации даны в связи с обращениями банков о том, что ФССП возбуждает в отношении них административные дела из-за непроведения списаний по исполнительным документам со счетов клиентов-должников, которые были отнесены ЦБ и банком к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций.

Сейчас, согласно закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма" (N115-ФЗ), если регулятор и банк отнесли юридическое лицо к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций, то кредитная организация не может списывать средства со счета такого клиента, выдавать ему наличные и проводить операции по уменьшению остатка электронных денежных средств.

При этом в том же законе говорится, что проведение этих операций допускается после исключения высокорискового клиента из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, по исполнительным документам, выданным до исключения юрлица из реестра.

Платформа ЦБ "Знай своего клиента" (ЗСК) заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этого сервиса ЦБ присваивает российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства. Информацию платформы банки могут использовать при реализации процедур "противолегализационного" контроля.