Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024 году снизился на 17%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024 году составил 25,6 млрд рублей, что на 17% ниже показателя за 2023 год, говорится в докладе Банка России о структуре подозрительных операций и отраслях экономики, формировавших спрос на теневые финансовые услуги.

В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж, как и в предыдущие периоды, в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза на территорию России. При этом объемы таких операций снизились на треть - с 17,6 млрд до 11,7 млрд рублей. Одновременно увеличились более чем в два раза, с 3 млрд до 6,8 млрд рублей, объемы подозрительных переводов в пользу нерезидентов за товары, приобретаемые у них на территории России без пересечения границы, говорится в докладе.

Объемы обналичивания денежных средств во всех секторах экономики в 2024 году уменьшились на 22%, до 64,2 млрд рублей, преимущественно за счет снижения подозрительных наличных операций в банковском секторе, где сокращение составило 26% (до 44,2 млрд рублей). Наиболее существенно снижались объемы обналичивания по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей - более чем в 2 раза, до 6,8 млрд рублей. Объемы обналичивания вне банковского сектора в 2024 году снизились до 19,9 млрд рублей, что на 13% ниже показателя 2023 года.

Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2024 году, как и в 2023 году, формировался в строительной отрасли (34%), торговле (26%) и сфере услуг (23%), отмечает ЦБ.

С 1 октября 2024 года на официальном сайте Банка России запущен сервис, позволяющий любому заинтересованному лицу проверить, относит ли платформа ЦБ "Знай своего клиента" (ЗСК) компанию к группе высокой степени риска проведения подозрительных операций. Использование сервиса дает возможность добросовестным предпринимателям снизить риски при установлении деловых отношений с контрагентами. За почти шесть месяцев работы сервиса к нему обратились более 200 тыс. раз, говорится в докладе.

Платформа ЗСК заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этого сервиса Банк России присваивает российским юрлицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения "антиотмывочного" законодательства. Информация платформы ЗСК является для банков вспомогательной, окончательную оценку бизнеса своих клиентов они должны делать самостоятельно. По данным ЦБ, на конец 2024 года из почти 8 млн российских юрлиц и ИП 96,9% отнесены к низкому уровню риска, 1,9% - к среднему, 1,2% - к высокому.