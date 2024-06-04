Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в мае замедлили рост г/г до 72,5%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в мае 2024 года выросли в годовом выражении на 72,5%, до 132 523 штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия "Автостата" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

Таким образом, по сравнению с апрелем, в котором, как ранее сообщала АЕБ, было реализовано 142 865 машин, рынок в прошлом месяце снизился на 7,2%. Сопоставимой была динамика продаж лидирующего на российском рынке "АвтоВАЗа". Накануне концерн сообщил, что за май продал на внутреннем рынке 40 813 Lada (+70,7% г/г и -10,4% м/м). Майское замедление и в "АвтоВАЗе", и в АЕБ связывают с традиционным для этого месяца снижением трафика в автосалоны из-за праздничных выходных дней.

"В мае автомобильный рынок РФ продолжил стремительный рост - на 72,5% к маю прошлого года. При этом, если посмотреть на динамику, то мы видим, что март 2024 года превысил показатель продаж соответствующего месяца прошлого года на 102%, апрель - на 78%. Таким образом, несмотря на сохраняющуюся тенденцию практически удвоения объема продаж, очевидно замедление темпов роста. Одним из факторов, который традиционно влияет на объем продаж в мае, является отпускной сезон, соответственно, сокращается траффик в дилерских центрах. Снижение темпов роста также обусловлено растущей базой прошлого года", - цитирует пресс-служба АЕБ главу комитета автопроизводителей ассоциации Алексея Калицева.

Насколько устойчивой является тенденция замедления роста рынка, по его словам, можно будет судить по результатам июня.

"Мы внимательно следим за принятием решений, которые могут существенно повлиять на ситуацию на рынке в ближайшее время. В частности, за возможным изменением ключевой ставки Центральным банком, а также за уровнем и сроками повышения утилизационного сбора. В целом для стабильного развития индустрии важным остается прозрачность и предсказуемость условий работы и принятия решений регуляторами", - отмечает АЕБ со ссылкой на Калицева.

За 5 месяцев 2024 года российский рынок легковых автомобилей и LCV, по подсчетам АЕБ, вырос в 1,8 раза (на 81%), преодолев отметку в 617 тыс. шт. Калицев отмечает, что такая динамика дает основание полагать, что январский годовой прогноз от АЕБ - рост авторынка РФ примерно на 15%, до 1,3 млн проданных новых легковых автомобилей и LCV - "имеет хороший шанс быть реализованным". Ассоциация намерена обновить прогноз через месяц, в своем следующем автомобильном пресс-релизе - за июнь и I полугодие.