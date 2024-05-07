DHL в I квартале сократила чистую прибыль лучше прогноза

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Германская почтово-логистическая DHL Group (бывшая Deutsche Post DHL Group) сократила чистую прибыль в первом квартале на 18,4% год к году - до 743 млн евро, говорится в ее пресс-релизе.

Выручка уменьшилась на 3,2% и составила 20,251 млрд евро.

Аналитики в среднем оценивали чистую прибыль на уровне 721 млн евро при выручке около 20,4 млрд евро, согласно консенсус-прогнозу, представленному самой компанией.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) в январе-марте снизилась на 19,8% - до 1,314 млрд евро.

Свободный денежный поток (FCF) составил 608 млн евро против 983 млн евро годом ранее.

В 2024 году DHL по-прежнему ожидает EBIT на уровне 6-6,6 млрд евро, FCF - примерно 3 млрд евро.