Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

DHL в I квартале сократила чистую прибыль лучше прогноза

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Германская почтово-логистическая DHL Group (бывшая Deutsche Post DHL Group) сократила чистую прибыль в первом квартале на 18,4% год к году - до 743 млн евро, говорится в ее пресс-релизе.

Выручка уменьшилась на 3,2% и составила 20,251 млрд евро.

Аналитики в среднем оценивали чистую прибыль на уровне 721 млн евро при выручке около 20,4 млрд евро, согласно консенсус-прогнозу, представленному самой компанией.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) в январе-марте снизилась на 19,8% - до 1,314 млрд евро.

Свободный денежный поток (FCF) составил 608 млн евро против 983 млн евро годом ранее.

В 2024 году DHL по-прежнему ожидает EBIT на уровне 6-6,6 млрд евро, FCF - примерно 3 млрд евро.

DHL Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РСПП поддерживает повышение налога только на неинвестируемую часть прибыли

Рубль меняется незначительно к доллару и юаню утром под влиянием разнополярных факторов

Рубль меняется незначительно к доллару и юаню утром под влиянием разнополярных факторов

В России выпуск бензина в последнюю неделю апреля вырос на 4,5%

В России выпуск бензина в последнюю неделю апреля вырос на 4,5%

США сняли секторальные санкции с бывшей швейцарской "дочки" Сбербанка

Brent торгуется у $83,49 за баррель

Brent торгуется у $83,49 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });