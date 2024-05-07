Акционеров Exxon призвали голосовать против сохранения в СД топ-менеджера Boeing

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Консервативная некоммерческая организация National Legal and Policy Center (NLPC) направила акционерам нефтегазовой Exxon Mobil призыв голосовать против переизбрания в совет директоров Лоуренса Келлнера, говорится в сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)

Келлнер вошел в совет директоров Exxon в 2023 году как независимый директор, состоит в двух комитетах - по вопросам окружающей среды, безопасности и государственной политики, а также по вопросам назначения и управления.

Ожидается, что в мае Келлнер уйдет в отставку с поста председателя совета директоров Boeing. Масштабные перестановки в руководстве компании последовали за чередой инцидентов, поставивших под сомнение надежность самолетов Boeing и качество корпоративного управления.

"Его недавняя история на посту топ-директора Boeing подчеркивает, почему он не квалифицирован и не подходит для продолжения работы в совете директоров ExxonMobil. Проще говоря, все время пребывания г-на Келлнера в Boeing как в качестве члена совета директоров, так и в качестве председателя, было настоящей катастрофой. Авиационный и оборонный подрядчик терпит неудачу уже более десяти лет, а, по мнению некоторых наблюдателей, гораздо дольше", - заявляет NLPC.

В поддержку своей позиции НКО приводит ряд катастроф и происшествий, в том числе разгерметизацию самолета B-737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines в январе 2024 года, катастрофы B-737 Max в Индонезии и Эфиопии в октябре 2018 и марте 2019 года (погибло 346 человек), возгорания аккумуляторов Boeing-787 Dreamliner в январе 2013 года. Кроме того, компания отмечает ухудшение репутации авиаконцерна после показаний бывших сотрудников Boeing о проблемах контроля качества.

"Согласно официальному заявлению ExxonMobil за 2024 год, среди областей специализации г-на Келлнера - "управление рисками" и "низкоуглеродные технологические решения и опыт в области безопасности". Но история показывает, что он потерпел неудачу в каждой из этих областей, особенно во время его пребывания в совете директоров Boeing с 2011 года", - настаивает НКО.

Годовое собрание акционеров Exxon назначено на 29 мая и пройдет в заочной форме. В совет директоров Exxon также номинированы действующие члены Майкл Ангелакис, Анджела Брэйли, Грегори Гофф, Джон Харрис II, Кайса Хиетала, Джозеф Хули, Стивен Кандарян, Александер Карснер, Дина Пауэлл МакКормик, Джеффри Уббен и Даррен Вудс.