Boeing поднял на 5 лет планку возраста выхода на пенсию для своего CEO

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Boeing Co повысил на пять лет возрастную планку для выхода на пенсию для президента и главного исполнительного директора компании Дэвида Кэлхуна.

Кэлхун, которому в данный момент 64 года, возглавил Boeing в январе 2020 года, после того, как компания отправила в отставку Денниса Мюленбурга на фоне кризиса, связанного с приостановкой полетов самолетов 737 MAX после двух авиакатастроф.

Как говорится в пресс-релизе Boeing, предельный возраст пребывания в должности для Кэлхуна повышен со стандартных для компании 65 лет до 70 лет.

"При уверенном руководстве Дэйва Boeing смогла успешно пройти через один из наиболее сложных периодов в своей длинной истории, - заявил председатель совета директоров компании Ларри Келлнер. - Его стремление восстановить приверженность компании безопасности, качеству и прозрачности, было ключевым в восстановлении доверия регуляторов и клиентов при возврате в эксплуатацию самолетов 737 MAX".

Тем временем, исполнительный вице-президент и главный операционный директор Boeing Грегори Смит намерен уйти в отставку 9 июля 2021 года, сообщила компания. Boeing уже приступил к поиску преемника Смита.

Акции Boeing теряют в цене почти 3% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 10,5%.