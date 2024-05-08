Rivian увеличила квартальный чистый убыток при удвоении выручки

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. зафиксировал небольшой рост чистого убытка в первом квартале 2024 года, увеличив выручку почти в два раза.

В январе-марте чистый убыток компании составил $1,45 млрд по сравнению с $1,35 млрд годом ранее. Убыток в расчете на акцию увеличился до $1,48 с $1,45.

Убыток без учета разовых факторов составил $1,24 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне $1,15 на акцию.

Квартальная выручка Rivian увеличилась до $1,2 млрд с $661 млн годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $1,17 млрд.

В первом квартале компания поставила 13 588 электромобилей.

Rivian по-прежнему рассчитывает выпустить в этом году 57 тысяч автомобилей и зафиксировать отрицательный показатель EBITDA на уровне $2,7 млрд.

Акции компании подешевели на 5,6% на дополнительных торгах во вторник. С начала года ее капитализация упала более чем вдвое, до $10,2 млрд.