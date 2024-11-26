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Власти США предварительно одобрили кредит Rivian в $6,6 млрд на строительство завода

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Власти США предварительно одобрили кредит в размере $6,6 млрд американскому производителю электромобилей Rivian Automotive Inc. на строительство предприятия в Джорджии.

Кредит будет выделен из средств программы Advanced Technology Vehicle Manufacturing, реализуемой Министерством энергетики США, сообщила Rivian. Для его получения компании по-прежнему необходимо выполнить ряд технических, юридических и финансовых условий, а также условий в сфере окружающей среды.

Проект строительства завода, который планируется профинансировать за счет кредита, был отложен компанией ранее в этом году в связи с необходимостью сокращения расходов. Предприятие будет построено в два этапа, каждый из которых обеспечит производство с годовой мощностью 200 тысяч автомобилей.

Производство на предприятии, как ожидается, начнется в 2028 году. Реализация первой фазы проекта позволит создать 7,5 тысячи рабочих мест в штате к 2030 году.

С начала 2024 года капитализация Rivian снизилась на 50,6%.

Rivian Rivian Automotive США Джорджия
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