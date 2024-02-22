Американская Rivian в IV квартале получила чистый убыток больше прогноза

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. в четвертом квартале сократил чистый убыток на 12%, однако он существенно превысил прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил $1,52 млрд, или $1,58 в расчете на акцию, по сравнению с $1,72 млрд, или $1,87 на акцию, за аналогичный период 2022 года.

Между тем выручка увеличилась вдвое - до $1,3 млрд против $663 млн годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали убыток компании на уровне $1,35 на акцию при выручке в $1,28 млрд.

Rivian планирует в 2024 году выпустить около 57 тыс. электромобилей, что ниже прошлогоднего показателя в 57 232. Прогнозы экспертов варьировались от 66 тыс. до 68 тыс. машин.

Сокращение производства компания обуславливает высокими процентными ставками и другими экономическими факторами.

"Экономическая и геополитическая неопределенность и давление, в первую очередь, влияние исторически высоких процентных ставок, определили наши ожидания на 2024 год", - заявили руководители компании в письме акционерам.

Rivian планирует сократить эксплуатационные расходы и применить полученные знания на новом заводе в Джорджии, производство на котором планируется начать в 2026 году. Компания также заявила, что планирует представить новый среднеразмерный внедорожник R2 в течение ближайших нескольких недель.

Котировки акций Rivian на дополнительной сессии в среду упали на 15,3% после публикации отчетности. За последние три месяца капитализация автопроизводителя снизилась на 3,7% (до $15,2 млрд), тогда как индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 9,2%.