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Белоусов ожидает, что ключевая ставка ЦБ РФ к 2027 году снизится до 6-7%

Белоусов ожидает, что ключевая ставка ЦБ РФ к 2027 году снизится до 6-7%
Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Ключевая ставка ЦБ РФ к 2027 году будет в среднем составлять 6-7%, то есть ниже текущего уровня, но по-прежнему оставаться повышенной. Такую оценку в среду привел исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов, выступая на пленарной сессии "Эффективная и конкурентная экономика" в рамках выставки "Россия".

С понижением относительно текущих 16% ключевой ставки он увязал ускорение роста экономики страны и достижение поставленной президентом Владимиром Путиным цели по выходу на четвертое место в мире по объему ВВП по паритету покупательной способности к 2030 году (сейчас РФ на шестом).

"Траектория роста экономики предложения, грубо говоря, состоит из двух этапов - это удержание примерно на траектории роста в диапазоне 2-2,5%. Почему это важно, потому что экономика должна приспособиться сейчас к тем структурным изменениями, которые сейчас происходят и будут происходить. А начиная примерно с 2027 и особенно с 2028 года нужно идти - когда я говорю, почему, понятно, к высокой ключевой ставке, которая так или иначе у нас сохранится, но будет, мы все надеемся, снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее, будет повышенной, где-то в районе 6-7% она должна выйти к 2027 году, - а начиная с 2028-2030 года здесь уже должно идти ускорение роста до уровня 3%", - сказал Белоусов.

В презентации и.о. первого вице-премьера указано, что ключевая ставка к концу первого периода 2025-2027 гг. будет составлять 6-7%, с 2028 по 2030 год она в среднем составит 4-6%.

Как сообщалось, ЦБ РФ прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 6-7%. Этот диапазон сейчас оценивается как нейтральный. Он может быть повышен при подготовке основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП), сообщила в апреле председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Андрей Белоусов ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Банк России
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