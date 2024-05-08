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Siemens Energy вышла на прибыльный уровень во II финквартале

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG вышел в прибыль во втором финансовом квартале, увеличив выручку на 3%.

Чистая прибыль компании в январе-марте 2024 года составила 108 млн евро, или 0,08 евро на акцию, по сравнению с чистым убытком в 189 млн евро, или 0,25 евро на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Квартальная выручка Siemens Energy составила 8,3 млрд евро против 8,03 млрд евро годом ранее.

Объем новых заказов компании в минувшем квартале уменьшился на 22%, до 9,47 млрд евро. Общий объем портфеля заказов компании достиг рекордных 119 млрд евро.

Siemens Energy улучшила прогноз роста выручки на текущий финансовый год до 10-12% с 3-7%, отметив высокий спрос на ее технологии, связанные с энергопереходом. Прогноз чистой прибыли сохранен на уровне "до 1 млрд евро".

Компания также объявила, что инициировала комплексную реструктуризацию бизнеса в сфере ветроэнергетики - Siemens Gamesa, которая приведет в том числе и к сокращению рабочих мест. Это подразделение по-прежнему ставит целью выход на безубыточный уровень к 2026 году.

Главный исполнительный директор Siemens Gamesa Йохен Эйкхольт покинет свой пост 31 июля, новым CEO с 1 августа станет Винод Филип.

Siemens Energy была образована в 2020 году в результате выделения в самостоятельную компанию бизнеса промышленного концерна Siemens AG в сфере производства оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций. Компания работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения Siemens Energy включает в себя технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, включая газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы.

Компания представлена более чем в 90 странах мира, ее штат насчитывает свыше 92 тыс. сотрудников.

Акции Siemens Energy дорожают на 9,6% на торгах в среду. Капитализация компании с начала этого года выросла на 82,7%.

Siemens Energy Siemens Gamesa Йохен Эйкхольт Винод Филип Германия
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