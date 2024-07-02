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Siemens Energy наймет 10 тысяч человек для развития электросетевых технологий

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy планирует нанять более 10 тысяч сотрудников для развития бизнеса в сфере электросетевых технологий, пишет Financial Times.

Штат соответствующего сегмента (Grid Technologies) к 2030 году расширится на две трети, а на капитальные вложения в создание и расширение производственных мощностей в США, Европе и Азии выделено 1,2 млрд евро, заявил газете глава подразделения Тим Хольт.

Основную часть плана расширения предполагается реализовать в ближайшие два года. Примерно 40% рабочих мест будет создано в Европе, 20% - в США, 20% - в Индии, 20% - в остальной Азии и Латинской Америке. По словам Хольта, реализация уже началась.

"Мы видим, что грядет громадный бум", - сказал топ-менеджер, отметив резкий рост спроса на электроэнергию, потребность в более качественном подключении к сети строящихся проектов в области возобновляемой энергетики и широко распространенное старение инфраструктуры, которая не может выдержать более высокой нагрузки.

Он также знаком с результатами исследований, согласно которым энергетическим компаниям в США в ближайшие 15 лет нужно инвестировать в электросетевую инфраструктуру столько же, сколько за последние 150 лет.

Электросетевой сегмент Siemens Energy - второй по величине в мире производитель оборудования для передачи электроэнергии (после японской Hitachi Energy).

В 2021-2023 годах его заказы выросли до 15 млрд евро с 7 млрд евро, а в первом полугодии этого года достигли 12 млрд евро.

Siemens Energy Тим Хольт Германия
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