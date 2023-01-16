"Энел Рус Винд Кола" предложила структуре Siemens Gamesa мирное решение по Кольской ВЭС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ООО "Энел Рус Винд Кола" (входит в ПАО "ЭЛ5-Энерго", ранее "Энел Россия") предложило ООО "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи" (российская структура испано-германской Siemens Gamesa) провести переговоры по арбитражному делу о взыскании 22,9 млрд рублей, инициированному "Энел Рус Винд Кола".

Об этом говорится в определении Арбитражного суда Мурманской области, который рассматривает спор.

"В судебном заседании представитель истца подтвердил, что действительно предпринимаются меры по мирному урегулированию спора", - говорится в определении. Переговоры должны состояться 16 января в Москве. Судебное разбирательство отложено до 6 февраля.

"Интерфакс" ожидает комментарий "ЭЛ5-Энерго".

Кроме того, суд вынес определение о привлечении по ходатайству "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи" в качестве третьего лица исполнителя договора на монтаж 57 ветроустановок ООО "Фэирвинд Рус" (компания, основанная датской Fairwind A/S и британской Fairwind Installation Ltd - ИФ).

Арбитражный суд Мурманской области рассматривает иск "Энел Рус Винд Кола" к ООО "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи" о взыскании 22,9 млрд рублей. Дело касается проекта строительства ветропарка "Кольская ВЭС" мощностью 201 МВт, в котором "Сименс Гамеса" выступала как поставщик оборудования.

В отношении ответчика в сентябре 2022 года были приняты обеспечительные меры с запретом совершать действия по распоряжению, обременению, вывозу спорного имущества, находящегося на территории строительной площадки Кольской ветроэлектростанции. Впоследствии Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказал "Энел Рус Винд Кола" в принятии обеспечительных мер. В число требований истца входит и передача на хранение компании указанного имущества.

В состав "ЭЛ5-Энерго" входят также три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, ветропарк в Ростовской области.