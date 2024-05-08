Группа ВТБ завершила присоединение НПФ "Открытие"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "ВТБ Пенсионный фонд" завершил реорганизацию в форме присоединения к нему НПФ "Открытие", сообщили в пресс-службе ВТБ.

Объединенный НПФ стал крупнейшим на рынке, его совокупные активы превышают 1 трлн рублей, количество клиентов составляет 10,46 млн человек.

"В ходе объединения "ВТБ Пенсионный фонд" перешел на единую технологическую платформу и интегрировал лучшие решения и сервисы обоих фондов в свою работу. В это время мы смогли обеспечить стабильность функционирования всех услуг и сервисов и выполняли все свои обязательства перед клиентами в срок, сделав для них процесс максимально гладким. В 2024 году объединенный фонд сосредоточится на работе по программе долгосрочных сбережений, а также на повышении качества клиентского обслуживания и развитии новых цифровых сервисов", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора НПФ Ларисы Горчаковской.

Деятельность НПФ "Открытие" была прекращена 3 мая 2024 года.

"Клиентам присоединенного НПФ "Открытие" не требуется перезаключение договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении. Все клиенты могут воспользоваться услугами и сервисами на сайте "ВТБ Пенсионный фонд", а также в личном кабинете", - отмечается в сообщении.

"ВТБ Пенсионный фонд" начал процесс присоединения НПФ "Открытие" в январе 2024 года.