ВТБ и "Открытие" начали объединять пенсионные фонды

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "ВТБ Пенсионный фонд" начал процесс присоединения НПФ "Открытие", интеграция завершится до конца первого полугодия текущего года, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Количество клиентов объединенного фонда должно составить 10,5 млн человек, а объем средств под управлением - превысить 1 трлн рублей.

В рамках интеграции клиентам НПФ "Открытие" не нужно будет совершать дополнительных действий - перевод произойдет автоматически. Клиентам "ВТБ Пенсионный фонд" также не потребуется перезаключать договоры об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении.

Процесс не повлияет на действующие корпоративные пенсионные программы фондов, их условия останутся неизменными.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов осенью говорил, что присоединить НПФ "Открытие" к "ВТБ Пенсионный фонд" планируется до конца апреля 2024 года.