ВТБ сменил гендиректора дочернего НПФ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Генеральным директором НПФ ВТБ назначен Андрей Осипов, занимавший ранее должность члена правления Почта банка, сообщил ВТБ.

До согласования его кандидатуры Банком России он будет временно исполнять обязанности руководителя компании. Максим Филатов, ранее возглавлявший фонд, продолжит работу в составе его совета директоров.

НПФ ВТБ занимает 1-е место по числу застрахованных клиентов по ОПС, по объему активов и объему обязательств по ОПС. После интеграции с НПФ "Открытие" число клиентов объединенного фонда превысило 10,5 млн человек.

"Андрей Осипов давно зарекомендовал себя как эффективный менеджер розничного сектора. За его плечами - работа в крупнейших банках, в том числе - в сфере управления финансами, что максимально близко сегменту НПФ. Перед нашим фондом стоят амбициозные задачи по дальнейшему росту, цифровизации бизнес-процессов и активной работе в рамках программы долгосрочных сбережений. Уверен, что с его приходом клиенты очень скоро почувствуют все положительные изменения в работе нашего НПФ", - заявил председатель совета директоров НПФ ВТБ Георгий Горшков.

Осипов окончил экономический факультет МГУ, сейчас учится в РАНХиГС на Executive MBA. Более 20 лет он работает в банках группы ВТБ на руководящих позициях. В разные годы занимался развитием ипотечного и розничного бизнеса, входил в советы директоров дочерних компаний группы - "ВТБ Страхование", "ВТБ Пенсионный фонд", "Мультибонус". Последние полтора года отвечал за развитие розничного бизнеса Почта банка.