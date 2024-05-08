Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,77%, Аи-92 подорожал на 1,04% за неделю
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,77% - до 52745 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,04%, до 46566 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|06.05.2024
|07.05.2024
|% к пр. д.
|08.05.2024
|% к пр. д.
|% - ср. к пнд.
|Премиум-95
|51826
|51722
|-0,2
|52745
|1,98
|1,77
|Регуляр-92
|46087
|45686
|-0,87
|46566
|1,93
|1,04
|ДТ-летнее
|61981
|61139
|-1,36
|62068
|1,52
|0,14
|Мазут топочный
|30931
|30001
|-3,01
|29065
|-3,12
|-6,03
|Авиатопливо
|77258
|79561
|2,98
|79639
|0,1
|3,08
|СУГ
|10847
|9513
|-12,3
|10104
|6,21
|-6,85
Цены приведены по национальному индексу/