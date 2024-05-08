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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,77%, Аи-92 подорожал на 1,04% за неделю

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,77% - до 52745 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,04%, до 46566 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

06.05.2024 07.05.2024 % к пр. д. 08.05.2024 % к пр. д. % - ср. к пнд.
Премиум-95 51826 51722 -0,2 52745 1,98 1,77
Регуляр-92 46087 45686 -0,87 46566 1,93 1,04
ДТ-летнее 61981 61139 -1,36 62068 1,52 0,14
Мазут топочный 30931 30001 -3,01 29065 -3,12 -6,03
Авиатопливо 77258 79561 2,98 79639 0,1 3,08
СУГ 10847 9513 -12,3 10104 6,21 -6,85

Цены приведены по национальному индексу/

бензин СПбМТСБ
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