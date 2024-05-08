Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,77%, Аи-92 подорожал на 1,04% за неделю

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,77% - до 52745 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,04%, до 46566 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.