Росстат оценил рост цен на бензин с 23 апреля по 2 мая в 0,11%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России за десять дней с 23 апреля по 2 мая (увеличенный статистический период связан с праздничными днями) выросли на 0,11% после того, как росли на 0,09% на неделе с 16 по 22 апреля, на 0,26% с 9 по 15 апреля, на 0,16% со 2 по 8 апреля, сообщил в понедельник Росстат.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 2 мая составляла 55,04 руб. (на 22 апреля - 54,98 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 50,86 руб. (50,82 руб.), АИ-95 - 55,70 руб. (55,62 руб.), АИ-98 - 69,22 руб. (69,15 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 23 апреля по 2 мая стали выше на 0,07%, аналогичный рост наблюдался с 16 по 22 апреля, до этого цены повышались на 0,16% с 9 по 15 апреля, на 0,18% со 2 по 8 апреля. Средняя цена ДТ в стране на 2 мая составила 65,17 руб. за литр (на 22 апреля - 65,13 руб.).

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).