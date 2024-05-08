Shopify неожиданно завершила квартал с чистым убытком, акции рухнули на 17%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Канадская Shopify Inc., оператор платформы для создания интернет-магазинов, завершила первый квартал с чистым убытком. Между тем ее выручка выросла на 23% и превзошла прогноз рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил $281 млн, или $0,21 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $77 млн, или $0,05 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Без учета разовых факторов она завершила период с прибылью в $0,2 на акцию против прибыли в $0,01 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка Shopify поднялась до $1,86 млрд с $1,51 млрд. Валовой объем заказов через платформу компании (GMV) увеличился на 23%, до $60,86 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что компания зафиксирует чистую прибыль на уровне $0,09 на акцию, скорректированную прибыль - $0,17 на акцию, выручку - $1,84 млрд, GMV - $59,3 млрд.

Во втором квартале Shopify рассчитывает нарастить выручку на 17-19% (high-teens). Рынок ожидал 19%.

Акции компании снижаются в цене на 17,4% в ходе торгов в Нью-Йорке в среду.

Shopify, которая по сути является конструктором веб-сайтов электронной коммерции, обеспечивает веб-хостинг, покупку доменного имени и помогает быстро настроить интернет-магазин и запустить его в работу. Продавцы используют платформу для настройки и управления своими магазинами по нескольким каналам продаж, включая продажи через мобильные устройства, интернет, социальные сети, торговые площадки и традиционные магазины.