Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Shopify неожиданно завершила квартал с чистым убытком, акции рухнули на 17%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Канадская Shopify Inc., оператор платформы для создания интернет-магазинов, завершила первый квартал с чистым убытком. Между тем ее выручка выросла на 23% и превзошла прогноз рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил $281 млн, или $0,21 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $77 млн, или $0,05 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Без учета разовых факторов она завершила период с прибылью в $0,2 на акцию против прибыли в $0,01 на акцию годом ранее.

ЭкономикаГлавные "бенефициары" пандемии с конца 2020 г. потеряли $1,5 трлн капитализацииГлавные "бенефициары" пандемии с конца 2020 г. потеряли $1,5 трлн капитализацииЧитать подробнее

Квартальная выручка Shopify поднялась до $1,86 млрд с $1,51 млрд. Валовой объем заказов через платформу компании (GMV) увеличился на 23%, до $60,86 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что компания зафиксирует чистую прибыль на уровне $0,09 на акцию, скорректированную прибыль - $0,17 на акцию, выручку - $1,84 млрд, GMV - $59,3 млрд.

Во втором квартале Shopify рассчитывает нарастить выручку на 17-19% (high-teens). Рынок ожидал 19%.

Акции компании снижаются в цене на 17,4% в ходе торгов в Нью-Йорке в среду.

Shopify, которая по сути является конструктором веб-сайтов электронной коммерции, обеспечивает веб-хостинг, покупку доменного имени и помогает быстро настроить интернет-магазин и запустить его в работу. Продавцы используют платформу для настройки и управления своими магазинами по нескольким каналам продаж, включая продажи через мобильные устройства, интернет, социальные сети, торговые площадки и традиционные магазины.

Shopify
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главные "бенефициары" пандемии с конца 2020 г. потеряли $1,5 трлн капитализации

Главные "бенефициары" пандемии с конца 2020 г. потеряли $1,5 трлн капитализации

СД девелопера "Самолет" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

СД девелопера "Самолет" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Группа ВТБ завершила присоединение НПФ "Открытие"

Выставка-форум "Россия"

Белоусов ожидает, что ключевая ставка ЦБ РФ к 2027 году снизится до 6-7%

Белоусов ожидает, что ключевая ставка ЦБ РФ к 2027 году снизится до 6-7%

Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию

Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию

Французский Alstom продал долю в "Трансмашхолдинге" за 75 млн евро

Французский Alstom продал долю в "Трансмашхолдинге" за 75 млн евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });