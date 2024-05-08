Uber в I квартале увеличил чистый убыток в четыре раза

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, в первом квартале увеличила чистый убыток более чем в четыре раза и дала разочаровавший инвесторов прогноз на текущий период.

Чистый убыток компании в январе-марте составил $654 млн, или 32 цента в расчете на акцию, по сравнению со $157 млн, или 8 центами на акцию, за аналогичный период предыдущего года, сообщается в отчетности. Показатель за прошедший квартал включает потери от переоценки инвестиций на сумму $721 млн.

Между тем скорректированная EBITDA - ключевой показатель рентабельности операций Uber - выросла на 82% и достигла $1,382 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали чистый убыток компании на уровне 22 цента на акцию, скорректированную EBITDA - $1,3 млрд.

Квартальная выручка компании увеличилась на 14,8% - до $10,131 млрд, что совпало с консенсус-прогнозом.

Совокупный объем заказов вырос на 20% и составил $37,7 млрд (ожидалось $37,9 млрд), в том числе заказы сервиса такси повысились на 25% (до $18,67 млрд), сервиса доставки - на 18% (до $17,7 млрд).

Число поездок, совершенных водителями Uber в первом квартале, увеличилось на 21%, достигнув 2,6 млрд.

Согласно прогнозу компании, во втором квартале совокупный объем заказов компании будет находиться в диапазоне $38,75-40,25 млрд, скорректированная EBITDA - $1,45-1,53 млрд. Прогнозы экспертов для этих показателей составляют соответственно $40 млрд и $1,49 млрд.

Котировки акций Uber упали на 6,1% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла на 14,4% (до $146,6 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 8,8%.