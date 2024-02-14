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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Uber объявила buyback на $7 млрд, первый в своей истории

Uber объявила buyback на $7 млрд, первый в своей истории
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, объявила первую в своей истории программу выкупа акций.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее объем составит $7 млрд.

"Утверждение нашей первой программы выкупа акций является знаком уверенности в сильной финансовой динамике компании", - заявил главный финансовый директор Uber Прашант Махендра-Раджа, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил также, что компания будет двигаться к "планомерному сокращению количества акций" в обращении.

Котировки акций Uber подскочили на 5,6% в ходе предварительных торгов в среду. За последние три месяца рыночная стоимость компании выросла более чем на 28% (до $142,2 млрд), при этом фондовый индекс S&P 500 прибавил 10,2%.

Uber Прашант Махендра-Раджа
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