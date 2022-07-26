Shopify сократит 10% персонала из-за замедления роста в электронной коммерции

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Канадская Shopify Inc., оператор платформы для создания интернет-магазинов, сократит порядка тысячи сотрудников, что составляет 10% ее штата, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ, распространенный среди сотрудников компании.

Основатель и главный исполнительный директор Shopify Тоби Лютке назвал сокращения необходимой мерой, отметив, что потребители возвращаются к прежним покупательским привычкам, и рост онлайн-заказов, поддерживавший бизнес компании в недавнем прошлом, замедляется.

Ранее Shopify предупреждала, что ожидает ослабления темпов увеличения выручки в 2022 году.

Акции компании теряют в цене 16% на торгах во вторник. С начала текущего года они подешевели на 78%.

По словам Лютке, он надеялся, что рост сферы электронной коммерции продолжится и после того, как пандемия COVID-19 пойдет на спад. "Сейчас ясно, что этот расчет не оправдался", - заявил он в обращении к сотрудникам.

Лютке сообщил, что сокращения коснутся всех подразделений компании, однако их основная часть придется на HR-службу, отдел продаж и вспомогательные подразделения.

Общее число сотрудников Shopify, по данным на конец 2021 года, составляло порядка 10 тысяч против 1,9 тысячи в 2016 году.

Shopify, которая по сути является конструктором веб-сайтов электронной коммерции, заботится о веб-хостинге, покупке доменного имени и помогает быстро настроить интернет-магазин и запустить его в работу. Продавцы используют платформу для настройки и управления своими магазинами по нескольким каналам продаж, включая продажи через мобильные устройства, интернет, социальные сети, торговые площадки и традиционные магазины.