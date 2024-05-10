Объем китайского экспорта в апреле вырос на 1,5%, импорт подскочил на 8,4%

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Объем китайского экспорта в апреле 2024 года увеличился на 1,5% в годовом выражении - до $292,45 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Импорт вырос на 8,4%, до $220,1 млрд.

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 1%, импорта - на 5,4%, по данным Trading Economics.

В марте объем китайского экспорта упал на 7,5%, импорта - на 1,9%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в апреле уменьшилось до $72,35 млрд с $86,46 млрд годом ранее и $58,55 млрд в марте. Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что профицит составит $76,7 млрд.

Профицит в торговле с США вырос до $27,2 млрд с $22,94 млрд годом ранее.

В январе-апреле объем китайского экспорта повысился на 1,5%, до $1,1 трлн, импорт увеличился на 3,2%, до $843,91 млрд, профицит торгового баланса составил $255,66 млрд.