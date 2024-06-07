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Объем китайского экспорта в мае подскочил на 7,6%, импорт вырос на 1,8%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Объем китайского экспорта в мае 2024 года увеличился на 7,6% в годовом выражении - до $302,35 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Рост экспорта ускорился с 1,5% в апреле и стал рекордным с января.

Импорт вырос на 1,8%, до $219,73 млрд.

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 6%, импорта - на 4,2%, по данным Trading Economics.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в мае увеличилось до $82,62 млрд с $65,55 млрд годом ранее и $72,35 млрд в апреле. Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что профицит составит $73 млрд.

Профицит в торговле с США вырос до $30,81 млрд с $27,2 млрд месяцем ранее.

В январе-мае объем китайского экспорта повысился на 2,7%, до $1,4 трлн, импорт увеличился на 2,9%, до $1,06 трлн, профицит торгового баланса составил $337,21 млрд.

Китай
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